Lutto per Radamel Falcao: il padre muore mentre gioca a tennis

ROMA - Un grave lutto ha colpito Radamel Falcao, attaccante colombiano del Monaco. Nella notte, infatti, è morto il padre Radamel Garcia King, anche lui con un passato da calciatore: secondo la stampa locale, sarebbe stato fatale un infarto mentre giocava a tennis con degli amici. Falcao senior, 61 anni, è stato subito portato in ospedale dopo il malore ma i soccorsi non sono serviti a salvargli la vita. (in collaborazione con Italpress)