Serie A femminile, diretta Juventus-Fiorentina ore 15: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

TORINO - Il big match del 19° turno del campionato femminile Juventus-Fiorentina è in programma alle 15:00, in un Alllianz Stadium tutto esaurito. Una data storica per il movimento femminile italiano, visto che la sfida che vale praticamente il titolo registrerà il record di presenze in Italia, battendo i 14.000 spettatori della semifinale di ritorno della UEFA Women’s Cup Bardolino Verona-Francoforte risalente alla stagione 2007/2008. A Torino, infatti, sono previsti oltre 39mila spettatori. La formazione bianconera è prima in classifica con un punto di vantaggio sulla squadra toscana e ha la possibilità di allungare a +4. Viene da due successi di fila, contro Bari e Milan. La Fiorentina femminile, invece, ha vinto le ultime 5 partite di campionato e cerca il sorpasso dopo i successi con Verona, Tavagnacco, Sassuolo, Bari e Chievo Verona.

DIRETTA TV JUVENTUS-FIORENTINA FEMMINILE - La partita di calcio femminile tra Juventus e Fiorentina è in programma alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A. Inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Skygo.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Cernoia, Pedersen, Galli; Bonansea, Aluko, Girelli. All. Guarino.

FIORENTINA (4-3-3): Durante; Guagni, Agard, Tortelli, Philtjens; Adami, Breitner, Parisi; Vigilucci, Mauro, Bonetti. All. Cincotta.

Arbitro: Di Marco di Ciampino