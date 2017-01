Maradona: «Non ho mai visto nessuno come Messi»

El Pibe de Oro sta con il numero 10 del Barcellona e dell'Argentina: «Non tollero che il suo valore non venga riconosciuto perché non ha vinto un Mondiale»

ROMA - Il più forte di Diego Armando Maradona è Lionel Messi, senza dubbi: "In 56 anni non ho mai visto nessuno uguale a Leo". Intervistato dall'emittente TyC Sports, Maradona si esprime chiaramente a favore del fuoriclasse che ha vinto tutto col Barcellona, senza riuscire però a trasferire tutta la sua grandezza nella Seleccion, come invece seppe fare benissimo il Pibe de Oro, leader e capitano della Nazionale vittoriosa a Messico '86: "Non tollero che il suo valore non venga riconosciuto perché non ha vinto un Mondiale", dice Dieguito.

ARGENTINA - Maradona però stravede anche per un'altra stella del Barça e dell'Albiceleste, Mascherano: "Continuo a pensare che la mia squadra sia Mascherano più dieci, ma il miglior 5 della storia della Nazionale Argentina è stato Gallego". L'ex Diez del Napoli ha inoltre commentato il momento critico dell'universo calcisitco argentino: "Il calcio argentino sta sanguinando e tutti stanno andando in vacanza. Se il calcio non si riprende, la gente si prenderà a scazzottate in strada. Ho chiesto a nfantino mi nominarmi alla AFA. Mi ha detto che, se continueranno a rubare, gli toglierà il calcio".

MARADONA: "HIGUAIN NON È COME DYBALA E MESSI"