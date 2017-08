Svizzera, l'ex Lazio Petkovic rinnova fino al 2020

La squadra è in testa al girone B di qualificazione ai Mondiali 2018. Il precedente accordo col Ct scadeva nel 2018

BERNA - Il commissario tecnico della nazionale svizzera Vladimir Petkovic ha prolungato il suo contratto fino al 2020. Ad annunciare il nuovo accordo con l'ex allenatore della Lazio è la Federcalcio elvetica. Il precedente contratto del 54enne bosniaco scadeva al termine dei mondiali di Russia 2018. Proprio in vista della rassegna iridata di giugno, la Svizzera è in testa al girone B di qualificazione, con 18 punti in sei partite (tutte vittorie) e tre lunghezze di vantaggio sul Portogallo campione d'Europa.

TUTTO SUI MONDIALI 2018

ITALIA, VENTURA: "LA SPAGNA? GIOCHIAMO A VISO APERTO"