Chelsea, furia Conte: «Ancelotti? Quante cazz...!»

LONDRA - Antonio Conte stavolta perde la pazienza. Alla vigilia della partita con il Bournemouth, volano parole grosse durante la conferenza stampa del tecnico del Chelsea, furioso per le voci che riguardano il suo futuro e non solo. L'ex ct azzurro, in particolare, non manda giù le indiscrezioni secondo le quali i giocatori avrebbero chiesto a Steve Holland, ex collaboratore di Conte e oggi nello staff della nazionale, di tornare al Chelsea: «E' una mancanza di rispetto - lo sfogo del tecnico dei Blues - Posso capire quando scrivete del mio esonero ma coinvolgere altra gente in questo modo è scorretto. Non è bello quando una persona si trova quasi costretta a mandarmi un messaggio per scrivermi "mi dispiace, non c'è niente di vero". Perché lo fate? Se volete colpire me, colpitemi. Ma questo è scorretto e odio questo genere di situazioni. Se siete felici di scrivere queste cose e rendere i vostri giornali più interessanti, fatelo, ma non mettete in mezzo altre persone».

«Il Chelsea ha scelto Ancelotti per il dopo Conte»

ANCELOTTI - La stampa inglese riportava anche voci di una eventuale successione di Carlo Ancelotti: «Credo che intorno al Chelsea ci siano tante cazz... proprio come questa. È successo anche in passato, sono state scritte tante cazz....Andare a cercare sempre problemi, tra me, la squadra il club. Se qualcuno si diverte, continui pure a farlo. Sono in contatto con Carlo, è un amico ma questo non significa nulla. Non leggo molto, ho letto della storia di Holland solo perché mi ha mandato un sms. Non mi interessa di quello che la gente scrive su di me o sul mio futuro. Carlo è un amico e ho grande rispetto per lui, è stato il mio allenatore alla Juve. So che in passato è successo lo stesso con altri allenatori, queste storie cercano solo di creare dei problemi fra me e i giocatori», ha concluso Conte.