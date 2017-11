Gabigol non gioca al Benfica: potrebbe tornare in Brasile

L'attaccante brasiliano era stato mandato dall'Inter in prestito al club portoghese, ma il tecnico Rui Vitoria non gli ha concesso molto spazio

RIO DE JANEIRO - L'esperienza al Benfica potrebbe essere già agli sgoccioli per Gabriel Barbosa. Oggetto misterioso nella scorsa stagione, l'attaccante brasiliano era stato mandato dall'Inter in prestito al club portoghese per provare a rilanciarsi ma il tecnico Rui Vitoria non gli ha concesso molto spazio. Ecco perche', secondo "Uol Esporte", a gennaio Gabigol potrebbe fare di nuovo le valigie e tornare in Brasile. Santos, la squadra dove e' cresciuto, e Flamengo sarebbero alla finestra ma anche San Paolo e Cruzeiro avrebbero fatto i primi sondaggi anche se al momento non sarebbe arrivata alcuna offerta concreta. (Ha collaborato Italpress).