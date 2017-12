Zidane contro Renato: «Lui più forte di Cristiano Ronaldo? Non penso proprio»

Il tecnico del Real Madrid contro il collega del Gremio prima della finale del Mondiale per club: «Lui come calciatore meglio di CR7? Sono parole forti ma ognuno ha la sua opinione»

ABU DHABI - "Non sono d'accordo con le critiche, a me non interessano solo i gol e Karim è un giocatore diverso. Non è un attaccante da 50 gol ma fa altre cose e a me piace cosa fa per la squadra". Zinedine Zidane prende le difese di Benzema, sempre più nel mirino della stampa spagnola per il suo scarso rendimento sotto porta. "Questo è un gioco di squadra e Karim, in questo senso, è uno dei migliori. Lo difenderò fino alla morte. Difenderei anche quelli che non giocano bene ma non è il caso di Benzema".

Per quanto riguarda la finale del Mondiale per club di domani contro il Gremio, «è una partita da 50 e 50, senza favoriti. La storia non significa nulla in una finale. Di sicuro dovremo essere più concreti rispetto alla sfida con l'Al Jazira perché avremo davanti un avversario di gran lunga migliore e più complicato".

E sull'uscita di Renato, tecnico del Gremio, che sostiene di essere stato più forte come calciatore rispetto a Cristiano Ronaldo, Zizou allarga le braccia: «Sono parole forti ma ognuno ha la sua opinione. Non condivido quello che ha detto e per me Cristiano è più forte di Renato». (a cura di Italpress)