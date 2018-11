Van Dijk: «Sergio Ramos non è il migliore al mondo»

ROMA - Sergio Ramos sempre più nell'occhio del ciclone. Dopo la dura reprimenda arrivata da Dejan Lovren, che ha attaccato il capitano del Real Madrid e un po' tutta la Nazionale spagnola per l'atteggiamento avuto in campo nel corso della sfida di Nations League fra le Furie Rosse e la Croazia, è oggi il turno del compagno di squadra (e di reparto) in quel di Liverpool, l'olandese Virgil van Dijk. Anche il gigante di Breda, secondo quanto dichiarato ai microfoni del De Telegraaf, non ha del tutto dimenticato l'intervento dello spagnolo nella finale dell'ultima Champions League, che ha costretto Salah all'uscita anticipata: «Ramos non è il migliore centrale al mondo. È un grande giocatore che rispetto per tutto quello che ha vinto, ma non è il mio tipo di giocatore. Il mio centrale preferito è Varane, è eccellente e ha già vinto tanto pur essendo giovane. Non ho motivo di difendere Ramos, cerco di evitare molte situazioni in cui va a cacciarsi. Il suo intervento su Salah nella finale di Champions? Non so se sia stato intenzionale, ma quando Momo è uscito l’atteggiamento del Real è cambiato. Come? Improvvisamente Marcelo, Benzema e Cristiano Ronaldo hanno iniziato ad assediare Alexander-Arnold lasciando libero tutto il lato destro del campo. Con Salah non lo avrebbero mai fatto. Con lui la partita sarebbe stata diversa».