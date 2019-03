Spagna: Fabian Ruiz abbandona la nazionale, la febbre non passa

MADRID - Fabian Ruiz abbandona il ritiro della nazionale spagnola alla Ciudad del Fútbol di Madrid. Il nuovo faro del Napoli, dopo l'addio di Hamsik, soffre di un attacco febbrile, che l'ha costretto a saltare la sfida di campionato contro l'Udinese. Al suo posto Luis Enrique ha chiamato Saúl, centrocampista dell'Atletico Madrid.

COMUNICATO NAPOLI - "Fabian Ruiz lascia il ritiro della Nazionale iberica" si legge in un comunicato del club azzurro. "Il centrocampista del Napoli, che ieri aveva saltato il match contro l'Udinese per un attacco influenzale, è stato visitato questa sera all'Ospedale Universitario Sanitas La Moraleja, perchè ancora febbricitante. Fabian, quindi, non parteciperà agli impegni per le qualificazioni europee in programma questa settimana per la Spagna e rientrerà a Napoli appena guarito dalla febbre".

ERA LA NOVITA' - Ruiz era una delle novità più attese nella nazionale di Luis Enrique, che non ha nascosto il suo apprezzamento per il centrocampista del Napoli. Il ct ha promosso anche Canales, Jaime Mata, Parejo e Muniain. Escluso invece Isco, finito spesso in panchina nell'ultimo periodo al Real Madrid.

ASSENTE ASENSIO - Ha saltato il primo allenamento della nazionale anche Marco Asensio. Il talento del Real Madrid ha svolto lavoro in palestra e fisioterapia, fa sapere la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Le Furie Rosse saranno impegnate il 23 marzo contro la Norvegia al Mestalla di Valencia e il 26 allo stadio Ta’Qali della Valetta contro Malta.