Bundesliga, il presidente: «Riduciamo la finestra di mercato»

ROMA - Dopo l'Inghilterra anche la Germania è pronta a iscriversi al partito dei campionati decisi ad accorciare la finestra estiva di mercato. L'effetto domino della decisione della Premier League è già partito, almeno stando alle dichiarazioni del presidente della Bundesliga: «Proporrò una mozione per ridurre il periodo in cui si possono fare i trasferimenti - ha dichiarato Reinhard Rauball - I club potrebbero già votarne l'attuazione nel prossimo incontro previsto per dicembre». La proposta prevederebbe il 1 agosto come data di chiusura e l'idea è quella di provare a far allineare anche gli altri tornei che fin qui non si sono espressi sulla materia. Rauball ha aggiunto che «il livello dell'attività riguardante le trattative non è più accettabile, per questo bisogna mettere un limite e credo che questa sia la soluzione più giusta».

