BERLINO - Il Borussia Dortmund si aggiudica l'anticipo della terza giornata della Bundesliga. I gialloneri hanno battuto 3-1 l'Eintracht Francoforte. Al 36' Diallo porta in vantaggio i padroni di casa. Al 23' della ripresa il pari di Haller; quindi al 27' il nuovo vanatggio di Wolf e al 43' la terza rete di Paco. In classifica Borussia Dortmund per una notte da solo al comando con 7 punti. Eintracht fermo a 3.