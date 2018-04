Mourinho: «La Roma può vincere la Champions ma non il triplete»

ROMA - José Mourinho è felice: il suo Manchester United ha appena battuto per 2-1 il Tottenham a Wembley prendendosi il pass per la finale di FA Cup. Il portoghese nel dopo gara racconta come «il match sia stato tutt'altro che semplice. Abbiamo battuto una grande squadra come il Tottenham che ha un bravissimo allenatore. Sono rapidi, tecnici e hanno un tipo di gioco che sa metterti sempre in grossa difficoltà. Nonostante questo però siamo passati noi. Ce la siamo meritata. Pogba? Lui deve sempre giocare al massimo e ogni volta deve mettere in mostra le proprie qualità incredibili», ha detto Mourinho a Fox Sports.

Lo Special One ha poi parlato della semifinale Champions fra la Roma e il Liverpool: «Spero davvero che la squadra di Di Francesco possa arrivare fino in fondo e vincere la competizione. Possono davvero prendersi la Champions ma non il triplete», ha detto sorridendo l'ex tecnico dell'Inter ricordando che esattamente otto anni fa l'Inter superò il Barcellona nella semifinale della massima competizione internazionale.