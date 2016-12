Jesé al Las Palmas, «c'è il sì del giocatore»

L'attaccante, passato in estate al Psg dal Real Madrid per 25 milioni di euro, è pronto al ritorno nella Liga anche a un livello inferiore

MADRID (SPAGNA) - Jesé Rodriguez non vede l'ora di lasciare la Francia. L'ex attaccante del Real Madrid, trasferitosi in estate al Psg per 25 milioni di euro, è pronto a ripartire dalla Liga. Secondo "Marca" Jesé sarebbe vicinissimo al Las Palmas, squadra della sua città natale e non aspetterebbe altro che raggiungere Kevin Prince Boateng. Un trasferimento che gli costerebbe un grosso passo indietro, ma il rapporto con Emery è tesissimo e la Ligue 1 non è un campionato gradito. Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, ma Jesé vuole solo iindossare la maglia gialla del Las Palmas.

