La maglia del Barcellona come quella della Roma

In Spagna rivelano le divise dei blaugrana per la prossima stagione: una delle maglie assomiglia in maniera impressionante a quella del club italiano

BARCELLONA - Se non è uguale, è comunque una clamorosa somiglianza: la seconda maglia del Barcellona 2017/2018 sarà quasi identica alla prima maglia della Roma. L'incredibile scelta della Nike è stata rivelata in Spagna dal quotidiano "Sport" sulla sua edizione online. Il sito del giornale catalano ha infatti pubblicato le anticipazioni sulla prossima divisa dei blaugrana mettendo l'accento - oltre alla presenza del nuovo sponsor, il colosso delle vendite online giapponesi Rakuten che prenderà il posto di Qatar Airways - proprio sulla rivoluzione della maglia alternativa, oltre a quella principale che vedrà la novità delle strisce verticali asimmetriche. «Il viola del 2016/2017 lascerà spazio al bordeaux per una scelta molto vicina a quella della Roma», commentano su "Sport" l'indiscrezione sulle divise. Il motivo di questa scelta? Si parla di una richiesta proprio dello sponsor orientale, il cui colore ufficiale del logo è proprio un rosso scuro.

LA CURIOSITA' - Al momento in classifica entrambe le squadre occupano il secondo posto: se i giallorossi dovessero riuscire a entrare direttamente in Champions potrebbero pescare proprio i catalani nel girone, per una sfida di andata e ritorno che potrebbe aggiungere la curiosità di vedere Neymar, Suarez e Messi in campo all'Olimpico...Con la maglia della Roma.