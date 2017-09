«Il Barça ha offerto 140 milioni per Griezmann»

BARCELLONA - 'Rivelazioni' dell'emittente spagnola 'Onda Cero': per colmare il vuoto lasciato da Neymar, passato al Paris Saint Germain, questa estate il Barcellona avrebbe tentato di strappare all'Atletico Madrid la sua stella, Antonie Griezmann. Una voce di mercato che non è certo un mistero ma che si arricchisce di un capitolo ulteriore: il presidente dei blaugrana avrebbe offerto agli spagnoli 140 milioni di euro, cifra inferiore rispetto alla clausola rescissoria dell'attaccante francese, fissata a 200 milioni, e nemmeno presa in considerazione dal club guidato in panchina da Simeone.



NIGUEZ PRIMA SCELTA - Sempre per 'Onda Cero', però, la prima scelta dei catalani era Saul Niguez, uno dei protagonisti della recente sfida di Champions League contro la Roma. Per il centrocampista offensivo, ex Rayo Vallecano, il Barça era disposto a mettere sul piatto 80 milioni, nettamente inferiore alla clausola di rescissione di 150 milioni.