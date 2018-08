PUMA Football annuncia la firma con Luis Suàrez

Luis Suárez, 31 anni, eroe del club blaugrana e della Celeste, è nato e cresciuto a Salto, in Uruguay, negli anni si è affermato come uno dei migliori attaccanti del mondo. È stato capocannoniere almeno una volta in ciascuna delle leghe europee in cui ha giocato (Olanda, Inghilterra e Spagna), segnando più di 20 gol in ogni stagione dal 2012 (più di 400 in totale). Suárez ha anche segnato 53 volte con la maglia dell'Uruguay.

"Sono felice di unirmi alla famiglia PUMA", ha dichiarato Suárez, "apprezzo e condivido lo stesso spirito di PUMA. Combatto sempre per essere il migliore e diventare il capocannoniere, sono sicuro che scriveremo un grande capitolo di storia insieme".

Suárez indosserà gli scarpini PUMA FUTURE, la prima scarpa da calcio con una vestibilità davvero personalizzabile, caratterizzata dalla tecnologia NETFIT che consente ai giocatori di adattarsi alle loro esigenze uniche, indipendentemente dalla forma del piede o dalle necessità di gioco. L'ultima versione disponibile sul mercato è la PUMA Future 2.1, parte dell'Uprising Pack, nell'originale colorway shocking-orange.

"Siamo lieti di collaborare con Luis Suárez. Negli anni Luis ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti del mondo e il suo spirito combattivo si sposa perfettamente con il posizionamento del nostro brand che vuole essere un gamechanger nel calcio", ha dichiarato Johan Adamsson, Global Director of Sports Marketing & Sports Licensing di PUMA. "Luis si unisce a PUMA a testimonianza della nostra strategia di "no PUMA without Football, no Football without PUMA".

Per celebrare la firma di Luis Suárez PUMA ha collaborato con Bleacher Report Football per creare uno speciale cortometraggio disponbile a questo link: https://youtu.be/Dh9pf9XzYqY