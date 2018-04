Torres, addio all'Atletico Madrid: «Una decisione sofferta»

ROMA - «È la mia ultima stagione all'Atletico Madrid». Fernando Torres, a margine di un evento pubblicitario, annuncia il suo addio ai colchoneros. Cresciuto nell'Atletico e andato via nel 2007, ceduto al Liverpool, il 34enne attaccante spagnolo era tornato nel gennaio 2015 dopo la deludente parentesi al Milan ma a giugno ci sarà il definitivo divorzio.

L'ADDIO - Non è stata una decisione facile per l'attaccante: «Sono nell'Atletico che ho sempre sognato, una squadra che può lottare per vincere dei titoli e battere chiunque ma tutto ha un inizio e una fine. Non c'è mai un momento giusto per dire addio ma sto avendo molto poco spazio e forse è ora di lasciare strada agli altri - confessa - .Sento di poter continuare a giocare, qui non lo sto facendo e questo mi ha spinto a prendere questa decisione». Torres avrebbe voluto chiudere la carriera all'Atletico «ma non sempre le cose vanno come uno spera. Ho ancora la forza per andare avanti, non so per quanto tempo, ma lo farò altrove», «non ho nessuna squadra in ballo, per ora ascoltiamo le proposte» continua lo spagnolo. Per quanto riguarda Simeone, «il nostro rapporto è normale, professionale, siamo stati compagni di squadra e ora lui è l'allenatore. Tutto quello che ci dovevamo dire, ce lo siamo detti a porte chiuse, non voglio che si parli di rottura fra di noi». (In collaborazione con Italpress).