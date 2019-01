Atletico, ecco Morata: «Non vedo l'ora di lavorare con Simeone»

ROMA - Alvaro Morata torna in Spagna. Lo accoglie l'Atletico Madrid, vecchio rivale ai tempi dei derby con la maglia del Real, e lo abbraccia Diego Simeone, pronto a metterlo al centro dell'attacco. Oggi è andata in scena la presentazione del nuovo acquisto dei colchoneros e Morata ha espresso tutta la sua contentezza per la riuscita della trattativa col Chelsea: «Sono molto contento di essere qui ed orgoglioso dello sforzo che il club ha fatto per me. È uscita fuori la possibilità di venire all'Atletico e ne sono stato felice. Ho voglia di allenarmi e giocare. Sono arrivato ieri ed ho firmato, ma mi sento parte di questo gruppo già da due settimane. Non mi sento nuovo. Non voglio aspettare oltre per iniziare ad allenarmi coi compagni e col Cholo».

Atletico Madrid, Morata si presenta con la maglia numero 22

JUVE E REAL - Le prime due partite che Morata affronterà saranno contro le sue due ex squadre, Real Madrid e Juventus: «Se segno esulto? Benedetto problema. Magari tutti i problemi fossero quello di esultare ad un gol. Non ci penso, le cose accadranno da sole». Poi sulla Juve: «Non dico oggi quello che penso della Juventus o dei suoi calciatori. È? un grande club, un nostro rivale. Ho parlato con loro ma non di calcio, parlo della quotidianità con i miei ex compagni. Da oggi sono concentrato solo sul campo».