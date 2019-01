Vidal, pignorati quattro appartamenti a Torino: debito di 19mila euro

Secondo quanto riporta Marca il Tribunale di Torino avrebbe pignorato 4 appartementi di proprietà di Arturo Vidal a Moncalieri, in provincia di Torino. Il quotidiano spagnolo specifica che la ragione del blocco è un debito di 18489 euro nei confronti di un'agenzia di viaggi di Torino, dove il centrocampista ha giocato tra il 2011 e il 2015 con la maglia della Juve. La causa invece è partita nel 2017 quando giocava nel Bayern L'ultimo avvertimento è stato inoltrato a Vidal il 24 dicembre ma Marca sostiene che il pagamento non sia stato effettuato entro la fine del 2018 come richiesto.