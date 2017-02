Real Madrid, Zidane riaccoglie Bale: «Sarà tra i convocati»

Il tecnico dei blancos: «Gareth non vede l'ora di tornare in campo: l'idea è fargli giocare qualche minuto. Morata? Spero non voglia andarsene: domani sarà titolare»

ROMA - «Bale? Sarà tra i convocati». A 88 giorni di distanza dall'infortunio alla caviglia destra, Gareth Bale torna a disposizione di Zinedine Zidane, che ha parlato in vista della sfida di campionato contro l'Espanyol: «L'idea è quella di fargli giocare qualche minuto: per noi è un giocatore importante, con qualità e velocità necessarie a essere costantemente un pericolo per gli avversari. Anche lui non vede l'ora di tornare in campo con questa maglia». Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Marcelo se la ridono in allenamento

Con lui si potrebbe ricostituire la cosiddetta BBC (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo), ma sicuramente non contro l'Espanyol: «Domani giocherà dall'inizio Morata: è vero, ha giocato meno di Benzema, ma ha comunque giocato e questa non sarà certo l'ultima volta che partirà titolare. Questa è casa sua e sicuramente non vorrei che decidesse di andarsene. La BBC? Sono contento si averli tutti a disposizione e spero che sia così fino alla fine della stagione: tutti sanno di cosa sono capaci questi giocatori e ora potremo tornare a parlare di loro».

