Real Madrid, Vazquez: «Sono invidiosi: il rigore con la Juventus c'era»

MADRID (Spagna) - Si sente perseguitato, Lucas Vazquez. L'attaccante spagnolo ha parlato - dopo la vittoria di Malaga - del controverso fallo da rigore concesso al 93' di Real Madrid-Juventus per l'intervento di Benatia. Vazquez, la cui caduta ha indotto l'arbitro inglese Miller a fischiare il rigore per la squadra di Zidane, ha però sbottato per le tante polemiche che sono sorte anche in Spagna: Real Madrid-Juventus: le reazioni della stampa estera "Era rigore, punto e basta. Si sta parlando di una cosa che è finita da tempo, ma la verità è che abbiamo raggiunto le semifinali di Champions per l'ottava volta consecutiva e questo a qualcuno dà fastidio, crea invidia. Tante persone sono felici dei nostri mali. Qui in Spagna si parla del rigore più che in Italia".