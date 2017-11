Bielsa, è scontro con il Lille: il tecnico si appella alla Commissione giuridica

Bielsa rifiuta la Lazio, il web si scatena sul "Loco" ROMA – La storia tra Marcelo Bielsa e il Lille sembra destinata a finire, ma non prima di una battaglia legale. Il tecnico argentino, come riporta il quotidiano francese l’Equipe, avrebbe dato mandato ai suoi legali di interpellare la Commissione giuridica della Federcalcio francese per interrompere il suo legame con il club di Ligue 1. A scatenare il tutto è la sospensione imposta a Bielsa dal Lille, dopo che questi si era recato in Cile per far visita al suo ex assistente, colpito da grave malattia.

Lille, il tecnico Marcelo Bielsa sospeso dalla società