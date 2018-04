Neymar tornerà a Parigi prima del Mondiale

L'attaccante, attualmente in Brasile per terminare il recupero dopo l'operazione al piede, parteciperà ai festeggiamenti di fine stagione del Psg

PARIGI - Neymar tornerà a Parigi prima di volare al Mondiale. Il fuoriclasse brasiliano è infatti atteso a Parigi un mese prima del fischio d'ibizio della Coppa del Mondo in Russia per completare nella capitale francese la preparazione. Attualmente Neymar è ancora in Brasile dopo l'intervento chirurgico al piede dello scorso marzo resosi necessario dopo l'infortunio subito contro il Marsiglia il 25 febbraio, poco prima dello scontro decisivo in Champions League contro il Real Madrid. Secondo il quotidiano francese L'Equipe, l'ex Barcellona tornerà a Parigi a "metà maggio al più tardi" per prendere parte alle celebrazioni di fine stagione del Psg.