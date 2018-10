Pirlo e Seedorf in visita al Nizza. Vieira regala loro una maglia speciale

ROMA - Nove anni compagni di squadra nel Milan, ma anche grandi avversari, Andrea Pirlo e Clarence Seedorf si sono ritrovati a Nizza per far visita a quel Patrick Vieira che condivide con entrambi un passato sia a tinte rossonere, che nerazzurre. Anzi. Oltre che all'Inter, l'ex centrocampista franco-senegalese, con Pirlo, condivide anche l'esperienza con la maglia della Juventus, pur non essendo mai stati compagni di squadra. Sono stati però avversari di mille sfide in Champions League e, soprattutto, in quella finale di Coppa del Mondo dove, a Berlino, l'Italia conquistò il quarto titolo della propria storia. Oggi Patrick Vieira ha aperto le porte dell'allenamento del suo Nizza ai due amici-compagni-rivali, regalando loro, in cambio dell'in bocca al lupo per la gara con l'Auxerre, una casacca personalizzata, con gli immancabili numeri 10 per l'olandese e 21 per l'italiano, con le tinte "rouge et noir" degli Aquilotti della Costa Azzurra. Le pagine Instagram e Twitter dei diretti interessati e della società transalpina immortalano lo speciale momento.

@Pirlo_official e Seedorf, due leggende alla scoperta del Nizza di Vieira ?? pic.twitter.com/aLgsJdmsSA — OGC Nice (@ogcnice_ita) 30 ottobre 2018