Cavani e Neymar, amici mai

I due attaccanti del Psg hanno segnato entrambi nel 3-0 al Bayern Monaco. Ma a fine partita, nonostante le parole di circostanza, si è percepito come la situazione non sia per niente risolta

ROMA - Pace? No, più che altro una tregua. Tra Cavani e Neymar non c'è sintonia, questo è chiaro. Lo si è visto apertamente in campionato, si è cercato di camuffarlo ieri sera in Champions League, nella netta vittoria del Psg al Parco dei Principi sul Bayern Monaco dell'ex Ancelotti. Cavani-Neymar, ecco l'abbraccio dopo i gol al Bayern Monaco

«TUTTE FALSITA'» - Entrambi hanno segnato, così come Dani Alves, il "fido" amico di Neymar. A fine partita, a modo loro, hanno provato a negare e a stemperare gli animi, perché "prima di tutto c'è la squadra". "Ho letto un sacco di storie inventate - ha detto Neymar ai media brasiliani -. Si parla di cose che non si sanno, che non esistono". E a una domanda secca sul suo rapporto con Cavani, il brasiliano, piccato e con lo sguardo basso dice: "Ho già risposto". Poi, però, arriva l'elogio per l'altro compagno di reparto, Mbappé: "Un privilegio giocare con lui, sembra un trentenne per maturità. In futuro concorrerà per il Pallone d'Oro". Cavani-Neymar litigano, il web non perdona

«SIAMO DIVERSI» - E Cavani? Ha messo da parte individualismi. Un calcio piazzato l'ha tirato lui, un altro Neymar. "Ci sono delle differenze - ha raccontato l'uruguaiano a Premium Sport -, ognuno ha il suo modo di pensare, essere, vivere, ma in campo dobbiamo essere una famiglia, è l'unica cosa che conta".

El Pais, nei giorni scorsi, aveva parlato di un'offerta da un milioni di euro del Psg al Matador per rinunciare a calciare i rigori in favore di Neymar. Non solo Cavani-Neymar: le 10 liti più famose del calcio A dimostrazione del fatto che, nonostante il recente rinnovo contrattuale dell'uruguaiano, i rapporti con la proprietà non siano più idilliaci. Difficilmente andrà via a gennaio, ma a fine stagione, non è da escluderlo, l'ex Palermo e Napoli potrebbe definitivamente lasciare la Francia. Lo vogliono in tanti. Dalla Spagna all'Italia, passando per lo stesso Bayern Monaco, ieri caduto sotto i colpi della MCN.

