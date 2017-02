ROMA - Ibra e Capello, la coppia dei trionfi alla Juventus si è ricomposta per una giornata. Il tecnico che ha trasformato il progetto Ibrahimovic in un fuoriclasse ha fatto visita all'attaccante svedese che, radioso, ha pubblicato subito una foto dell'incontro sul proprio profilo social. A corredo della foto che ritrae in due insieme, Zlatan ha scritto: «Ecco l'uomo che ha cambiato il mio gioco». Capello e Ibra solo stati insieme alla Juventus dal 2004 al 2006.

The person who changed my game Fabio Capello Un post condiviso da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 20 Feb 2017 alle ore 06:07 PST