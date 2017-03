Ranieri: «Leicester? È stato uno shock, mai vista una cosa così»

ROMA - «Pensando all'esonero di Leicester la prima cosa che mi viene in mente è il senso di sorpresa, ancor più dell'amarezza: ne avevo passate tante, nella mia lunga carriera, ma una cosa come questa mai. È stato uno shock. Anche se in fondo, queste cose fanno parte del calcio». Così Claudio Ranieri commenta l'esonero sulla panchina delle Foxes durante la cerimonia della sezione regionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, svoltasi al carcere di Rebibbia di Roma, che ha premiato tutti gli allenatori del Lazio che avevano vinto il campionato di competenza.