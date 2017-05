Il Watford sgonfia il caso: «Mazzarri non si riferiva a Conte»

LONDRA - Il caso si sgonfia in Premier League: Walter Mazzarri, allenatore del Watford, non si riferiva ad Antonio Conte con la frase «spero di non vederlo più, speriamo», intercettata nel fuorionda della conferenza stampa dopo la partita persa ieri sera per 4-3 contro il Chelsea a Stamford Bridge. Chelsea-Watford 4-3: festa per "re" Conte a Stamford Bridge E' quanto si legge in una nota dal Watford, in cui si sottolinea che tra Mazzarri e Conte c'è stato anche un lungo e amichevole colloquio prima del fischio d'inizio. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere ieri sera quando, dopo la sconfitta contro i 'Blues', Mazzarri si è seduto in sala stampa e ha parlato in confidenza senza rendersi conto dei microfoni accesi.

MAZZARRI, IL 'FUORI ONDA INCRIMINATO (VIDEO)