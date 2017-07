Defoe al capezzale del piccolo Bradley: l'abbraccio commuove il mondo

LONDRA - Un abbraccio che scalda il cuore. Il piccolo Bradley Lowery dorme tra le braccia del suo idolo e ormai amico, Jermain Defoe. Il bimbo di 6 anni, malato di neuroblastoma, è diventato il beniamino dello spogliatoio e della tifoseria del Sunderland (e di tutto il calcio inglese). E' entrato tante volte in campo e ha stretto una forte amicizia con l'attaccante inglese, passato ora al Bournemouth.

IL CUORE DI DEFOE

Inghilterra, scende in campo il piccolo "grande" Bradley Lowery

Defoe è andato a trovarlo molte volte, rimanendo a dormire accanto a lui. Come ieri quando le condizioni di Bradley sono peggiorate e il calciatore è corso al suo capezzale per salutarlo, coccolando il suo piccolo amico in una foto dolcissima diffusa dalla mamma che ha commosso il mondo.

BRADLEY IN CAMPO - FOTO

IL POST DELLA MAMMA - "Brad è molto debole - ha scritto in un post sulla pagina Facebook dedicata -, respira a fatica, ma continua a lottare. Ha insistito per fare una festa e ha invitato i suoi cugini e la sua fidanzata Poppy. Si sono sdraiati tutti sul letto per farsi le coccole, e credo che sia stato il suo modo per salutarli. Nella notte è arrivato il suo migliore amico, Jermain, ed è stato commovente vedere la reazione di Bradley. Era felicissimo ed è rimasto sdraiato a lungo a farsi accarezzare. Bradley si sentiva molto rilassato tra le sue braccia".