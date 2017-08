Ibrahimovic svela: «Adriano, che animale! Era il migliore, nessuno poteva fermarlo»

ROMA - Zlatan Ibrahimovic ha giocato con i calciatori più forti del mondo. Basti pensare a Messi, Henry e Iniesta, sui compagni al Barcellona. L'attaccante svedere però non dimentica un altro talento incredibile che ha condiviso con lui il fronte offensivo: l'ex attaccante di Roma e Inter Adriano Leite Ribeiro. «Ho giocato con grandi campioni, ho giocato con alcuni che erano già “wow”, ho giocato con altri il cui talento li avrebbe portati ad essere ‘wow’ - ha confessato a SportBible -. Ma quello che veramente avrebbe potuto durare più di tutti, e non l’ha fatto, era Adriano quando ero all’Inter».

IL CONSIGLIO A MORATTI - Zlatan svela i particolari di un suo dialogo con Moratti: «La prima cosa che dissi al presidente quando arrivai all’Inter fu di tenerlo perché volevo giocare con lui. Era un animale, poteva tirare da ogni posizione, nessuno poteva fermarlo, nessuno poteva togliergli il pallone. Era un vero animale. Ma è durato troppo poco. Non so perché, alla fine il 50% di quello che puoi fare risiede nella mente. Se non hai la testa giusta è difficile. Nel caso di Adriano mi sono divertito a giocare con lui, l’ho visto, ero felice di giocare con lui e contro di lui. E’ un vero peccato che sia durato così poco».