Dall'Inghilterra: «Amazon in corsa per i diritti della Premier League»

ROMA - Amazon punta la Premier League. La strategia della società americana guidata da Jeff Bezos punta ad entrare in un mondo per lei assolutamente nuovo ed inesplorato, quello del pallone. Secondo i media inglesi, il colosso vorrebbe i diritti streaming per il prossimo triennio della Premier League, ovvero quello tra il 2019 e il 2022. A competere con Amazon ci sarebbero i due principali canali sportivi del Regno Unito, ovvero Sky Uk e BT.

L'obiettivo di Bezos è quello di lanciare con maggior vigore il servizio in streaming Prime Video provando ad aumentare il numero degli iscritti.

Amazon negli ultimi anni ha acquisito i diritti per trasmettere in live streaming il Thursday Night di NFL. In Europa finora l'azienda americana si è mossa con molta più cautela limitandosi ad acquistare i diritti audio per la Bundesliga e i diritti per i principali tornei di tennis non Slam da trasmettere nel Regno Unito.