Mourinho: «Salah l'ho scoperto io, ma al Chelsea era immaturo»

LONDRA - "È ingiusto dire che sono stato io a vendere Salah, semmai è stato il contrario, sono stato io a comprarlo". José Mourinho ci tiene a raccontare la sua verità sull'esperienza infelice di Momo Salah al Chelsea, mentre sedeva lui sulla panchina dei Blues. "Tutto quello che sta facendo credo stia sorprendendo anche lui - le parole dello Special One alla Espn e riprese dalla stampa portoghese - Doppietta Salah: l'egiziano esulta ma chiede scusa ai tifosi della Roma Ha fatto esperienza e ha trovato uno stile di gioco, un allenatore, un club in cui si integra perfettamente. Non sono sorpreso da quello che sta ottenendo".

LA SCOPERTA - Mourinho, oggi allenatore del Manchester United, ribadisce di essere stato lui "a dire al Chelsea di comprare Salah. Ma arrivò un ragazzino ancora fisicamente e mentalmente non pronto per la Premier, socialmente e culturalmente smarrito. È stato tutto difficile per lui e abbiamo deciso di mandarlo altrovere in prestito, fu lui stesso a chiederlo. Alla Fiorentina ha iniziato il suo processo di maturazione Liverpool-Roma, la rassegna della stampa inglese e poi il Chelsea ha deciso di venderlo. Quando dicono che sono stato io a cederlo, è una bugia". Mourinho si dice "molto felice per quello che gli sta capitando, soprattutto perché segna contro tutti tranne che contro di noi", il riferimento al fatto che Salah è rimasto a secco nei due confronti fra United e Liverpool. (Ha collaborato Italpress)