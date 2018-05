Alex Ferguson si risveglia dal coma: «Posso andare a Kiev?»

MANCHESTER - "Cosa ha fatto il Doncaster?". Secondo il "The Sun" sarebbe stata questa una delle prime domande che Alex Ferguson avrebbe rivolto ai suoi familiari appena uscito dal coma. Ricoverato da sabato al Royal Hospital di Salford, dove ha subito un intervento chirurgico in seguito a un'emorragia cerebrale, l'ex manager del Manchester United migliora come dimostra il pensiero per la squadra di terza divisione allenata dal figlio, Darren. In attesa di un bollettino medico ufficiale, la stampa inglese fa filtrare ottimismo sulle condizioni del 76enne scozzese e una fonte ha dichiarato al "The Sun": "E' il solito, non smette di parlare di calcio".

Sì perché Sir Alex, già dispiaciuto di dover rinunciare alla finale di FA Cup tra il suo ManUtd e il Chelsea, si sarebbe informato anche sulla finale di Champions League in programma il 26 maggio a Kiev: "Ok niente FA Cup, ma per Kiev?", avrebbe chiesto Ferguson e anche qui il "Sun" riporta un virgolettato dove una fonte anonima spiega che l'ex allenatore sarebbe felice di assistere alla finale del suo pupillo Cristiano Ronaldo, ma, aggiunge il tabloid inglese, Ferguson ha bisogno di riposo e deve seguire in maniera rigida le istruzioni dei medici per riprendersi del tutto. (in collaborazione con Italpress)