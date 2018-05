Arsenal, Wenger: «Futuro? Allenare è una dipendenza»

LONDRA - "Di sicuro rimarrò nel mondo del calcio. Che sia allenando oppure no... Ma allenare per me è una dipendenza e non penso che possa essere curata". Arsene Wenger si è seduto oggi per l'ultima volta sulla panchina dell'Arsenal, guidato negli ultimi 22 anni. Dove lo porterà il futuro ancora non lo sa, "devo fare un passo indietro per capire cosa voglio fare". Guardandosi indietro, però, il 68enne tecnico francese non si sarebbe mai aspettato di rimanere così a lungo: "Nel calcio un anno e' tanto, due anni sono lunghissimi. Pensavo di restare due anni, tre al massimo. Mi sono legato ai tifosi, anche quando mi hanno contestato, ma ci accomuna una cosa: l'amore per questo club". (ha collaborato Italpress)