Crystal Palace-Chelsea 0-1, una magia di Kanté fa sorridere Sarri

Il Chelsea torna a conquistare 3 punti in un derby di Londra lontano da Stamford Bridge dopo aver raccolto solo 2 pareggi e 3 sconfitte nelle precedenti 5 occasioni. La vittima è il Crystal Palace che non riesce a ripetere l'impresa dell'anno scorso contro i Blues e s'inchina alla rete a inizio ripresa di Kanté. Il campione del mondo beneficia al 50' di un lancio illuminante di David Luiz, stoppa il pallone di petto e di sinistro infila un non irreprensibile Guaita. Per il francese è già il 3° gol in campionato, ne aveva fatti 3 nelle tre stagioni precedenti. Il Chelsea non soffre molto ma non riesce a chiudere i conti e all'89' Wickham fa scorrere un brivido lungo la schiena di Sarri sparando alto sulla traversa da buona posizione. Il terzo successo esterno consecutivo proietta i Blues nuovamente a -2 dal Tottenham che ieri era scivolato in casa 1-3 contro i Wolves.