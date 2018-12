Pogba: «Siamo lo United, con Solskjaer più offensivi»

Tre partite, tre vittorie, 9 punti su 9 e giocatori, come per esempio Paul Pogba, ritrovati. Funziona la cura Solskjaer e tra i primi a beneficiarne c'è proprio il campione del mondo francese, oggi autore di una doppietta nel 4-1 con cui i "red devils" hanno trovolto il Bournemouth. "Avevamo bisogno di questa vittoria e di questa ottima prestazione eccezionale per chiudere bene l'anno - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sports l'ex centrocampista della Juventus -. Siamo tornati, anche se siamo ancora lontani da dove vorremmo essere e sappiamo che c'è ancora molta strada da fare. Cosa è cambiato? Forse ci siamo resi conto che siamo il Manchester United, che dovevamo essere ai vertici del campionato e che tutti i giocatori dovevano reagire. Lo abbiamo fatto insieme ed è questo quello che serviva, siamo una squadra che gioca da squadra e con ognuno di noi che lotta per il compagno". Dichiarazioni che in qualche modo suonano come una critica nei confronti di José Mourinho, esonerato e sostituito dal tecnico ad interim Solskjaer.

Manchester United, doppietta di Pogba: che show all'Old Trafford!

"Con lui il nostro modo di giocare è diverso - conferma Pogba -. Direi che siamo più offensivi, creiamo più opportunità. Cerchiamo di attaccare, è questo quello che ci chiede il nostro allenatore ed è quello che facciamo sul campo". Un Pogba sicuramente rigenerato dall'esonero di Mourinho e dall'arrivo dell'ex attaccante norvegese. "Cerco di dare il mio contributo senza strafare e giocando per la squadra - spiega il centrocampista dei "red devils" -. E' molto importante per me sentire la fiducia di tutti, siamo in crescita, ma dobbiamo ancora migliorare". (in collaborazione con Italpress)