Manchester City, Guardiola: «Ora il Liverpool è la squadra migliore al mondo»

ROMA - Dopo due sconfitte consecutive, il Manchester City è tornato a prendersi i tre punti vincendo 3-1 in casa del Bournemouth. Un successo importante a quattro giorni dal big match con la capolista Liverpool. Pep Guardiola e i suoi sono a -7, il 3 gennaio potranno puntare anche sul fattore campo, ma sanno che i "reds" di Klopp sono ancora imbattuti in campionato e volano sulle ali dell'entusiasmo. "Il problema è che la squadra avversaria è fantastica", ha dichiarato il tecnico dei campioni d'Inghilterra ai microfoni della BBC dopo il 3-1 sul campo dei Saints. "In questo momento - ha aggiunto Guardiola - credo che il Liverpool sia la migliore squadra d'Europa, forse del mondo, è quella maggiormente in forma. Bisogna accettarlo, tutto quello che possiamo fare è continuare a lavorare e pensare a vincere le nostre partite, il resto si vedrà". (in collaborazione con Italpress)