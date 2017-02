Pogba: non solo su Twitter, il suo volto è anche sugli scarpini

ROMA - Megalomania e Manchester United e subito si pensa a Zlatan Ibrahimovic, ma tra le fila dei Red Devils Paul Pogba non brilla per umiltà. Il suo volto sta ormai diventando un marchio, dall'emoticon Twitter all'ultima novità: gli scarpini. Nelle calzature usate per la partita contro il Leicester della scorsa giornata di campionato, infatti, spuntava, ad altezza del tallone, un'immagine stilizzata del suo ormai conosciutissimo profilo. La collezione adidas football per Paul Pogba

«PENSA AL CALCIO O FINISCI COME DEPAY» - SUA MAESTA' IBRA

IBRA RECORD - Sempre presente ed eccezionalmente in forma si è dimostrato Ibrahimovic che ieri è entrato nella storia della Premier League. Il suo gol contro la squadra di Ranieri è stato il 15esimo realizzato in campionato, mai un calciatore con più di 35 anni era riuscito ad incidere tanto. 15 sono quelli in Premier, ma se consideriamo le Coppe, sua maestà Zlatan raggiunge quota 20 reti segnate.