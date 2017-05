In Spagna sicuri: «Milan in pole per Morata»

MADRID (SPAGNA) - Il futuro di Morata è al Milan. In Spagna ne sono certi, l'ex attaccante della Juventus tornerà in Italia. Secondo "Marca" la nuova proprietà cinese vorrebbe che il canterano del Real Madrid diventi l'uomo simbolo del nuovo progetto. Alvaro è diventato quindi l'obiettivo numero uno per il mercato della stagione 2017-2018, quella del rilancio e del ritorno in Europa.

LE CIFRE - Stando a quanto riportato da "Marca", le basi dell'operazione sarebbero già state gettate. Il Real Madrid non ha ancora dato il via libera, ma Morata vederebbe di buon occhio un ritorno in Italia. Il trasferimento costerebbe alle casse del Milan circa 60 milioni di euro, ma molto sul futuro dello spagnolo gira anche intorno al risultato della finale di Champions League. Morata vuole giocare e il possibile addio di Benzema potrebbe dargli il posto da titolare come attaccante delle merengues.

