In Inghilterra: «La Juve pensa a van Dijk»

TORINO - La Juve è sempre vigile sul mercato. Nonostante le ultime dichiarazioni di Beppe Marotta su un possibile rinforzo a centrocampo, il club di Agnelli segue con attenzione anche un difensore centrale. Secondo il quotidiano inglese "The Sun", la Juve ha messo gli occhi su Virgil van Dijk, il capitano del Southampton con il vizio del gol. Sul giocatore, però, nn c'è solo la Juve. Infatti, come riporta la stampa inglese, ci sono anche Manchester City (anche se Guardiola è stato chiaro, almeno per gennaio affermando che «non arriverà, è impossibile») e Everton. Futuro ancora in Premier League o in Serie A sponda Juve?.

STAGIONE E CLAUSOLA - In questa stagione, il difensore centrale ha collezionato 17 presenze in campionato con la maglia, appunto, del Southampton e sei in Europa League realizzando due gol. C'è anche una presenza in EFL Cup. Il numero 17 si è trasferito nell'estate del 2015 dal Celtic per più di 15 milioni di euro e la clausola per acquistarlo è di circa 30 milioni.

