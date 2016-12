Mercato Inter, avanza Lucas Leiva

MILANO - L'Inter sta facendo passi in avanti nella scelta del centrocampista che vuole mettere a disposizione di Pioli. Costretto a prendere un giocatore in prestito (meglio se gratuito) per non appesantire i conti complice il Fair Play Finanziario, il club di corso Vittorio Emanuele oggi ha capito che il Liverpool è disposto a cedere per 6 mesi Lucas Leiva. Il brasiliano è, insieme a Luiz Gustavo del Wolfsburg, il principale nome sul quale si stanno concentrando le attenzioni dei dirigenti nerazzurri e la notizia dell'apertura al prestito con opzione di acquisto (non obbligo) è stata accolta positivamente. L'Inter si è comunque presa un po' di tempo per riflettere sull'operazione perché vuole valutare con attenzione tutti gli aspetti. Perché Lucas in questa stagione non ha giocato molto e Luiz Gustavo sarebbe decisamente più pronto, anche se pure più costoso. Domani pomeriggio Lucas Leiva sarà a disposizione di Klopp per il match che il Liverpool disputerà in casa, in Premier League, contro lo Stoke City. Poi aspetterà di conoscere il suo destino. Da ieri per lui l'Inter è un po' più vicina. E Pioli, che spera di avere un rinforzo già per il mini ritiro invernale a Marbella, spera in un regalo in tempi brevi.

