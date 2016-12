Il Sassuolo in trattativa con la Roma per Pellegrini e Defrel: piacciono Torreira e Borini

ROMA - Perso Rincon, la Roma sta monitorando diverse opzioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Importanti contatti ci sono stati in queste ore col Sassuolo: il club di Pallotta vorrebbe infatti anticipare il ritorno a Trigoria di Pellegrini, col Sassuolo che però non vuole privarsene facilmente. Piace anche Defrel, che potrebbe prendere il posto di Salah durante la Coppa d'Africa: il club emiliano non intende lasciare andare il fancese per poco, e la Roma non sembra intenzionata a svenarsi ma la trattativa prosegue. L'alternativa potrebbe essere il cavallo di ritorno Borini, poco utilizzato al Sunderland. A centrocampo spunta poi la pista Torreira, che la Sampdoria lascerebbe andare via solo a titolo definitivo. In uscita, Iturbe si avvicina sempre di più al trasferimento al Torino.

BALDISSONI: PRESTO PARITA' DI BILANCIO

ROMA, OBIETTIVI PELLEGRINI E DEFREL