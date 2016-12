«Troppi i 60 milioni chiesti dalla Roma: Conte molla Nainggolan e punta Vidal»

Il tecnico vorrebbe tornare a lavorare col cileno ex Juventus: prima offerta di 40 milioni, possibile accordo col Bayern per 45

ROMA - Il Chelsea è pronto a reinvestire i 70 milioni incassati per Oscar, ma l'obiettivo non sarebbe più Radja Nainggolan: secondo il tabloid inglese The Sun infatti Conte avrebbe deciso di abbandonare la pista che porta al centrocampista belga a causa della richiesta della Roma di 60 milioni di euro, ritenuta eccessiva dal club londinese. Gli occhi dei Blues si sarebbero infatti spostati su Arturo Vidal, che potrebbe in questo modo ritrovare il tecnico che lo ha fatto esplodere ai tempi della Juventus. Il Chelsea avrebbe già preparato un'offerta di 40 milioni di euro per il Bayern Monaco, club proprietario del cartellino del cileno, ma verosimilmente un accordo potrebbe essere trovato a quota 45 milioni.

