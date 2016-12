Guardiola allontana Isco dal Manchester City: «Non ne so nulla»

MANCHESTER - «Isco? Io non ne so nulla». Pep Guardiola allontana dal City il trequartista del Real Madrid. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2018 ed è sempre un obiettivo delle squadre italiane: Juve, Milan e Inter. Il tecnico dei Citizens ha glissato sul possibile acquisto nella conferenza stampa alla vigilia del delicato match di Premier contro il Liverpool. Più probabile, però, che l'operazione possa concretizzarsi durante la sessione estiva di mercato, quando le Merengues - in caso di mancato rinnovo - potrebbero decidere di privarsene per non perderlo a costo zero l'anno successivo.

