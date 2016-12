Il Lipsia è sempre su Lemina, possibile offerta alla Juve a gennaio

ROMA - Il Lipsia continua a monitorare Mario Lemina. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, il centrocampista della Juve sta vivendo un periodo particolare e il club di Bundesliga potrebbe approfittare della situazione già a gennaio, anche se è più probabile a fine stagione. Ultimamente, infatti, Lemina non sta giocando molto: Allegri l'ha scelto per 41' nel ko di Supercoppa contro il Milan. In campionato, invece, non disputa un’intera gara dallo scorso 15 ottobre contro l'Udinese. Ma, sempre per i media spagnoli, non è solo questione di rendimento. In ballo c'è anche l'ingresso in rosa di Rincon che potrebbe togliere al giocatore del Gabon ulteriore spazio. La Juve ha preso Lemina in prestito dal Marsiglia il 31 agosto del 2015, per poi acquistarlo definitivamente un anno dopo per la cifra di 9,5 milioni di euro.