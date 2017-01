«Spalletti su Feghouli, ma è sfida con Rudi Garcia»

ROMA - Sofiane Feghouli si è aggiunto alla già lunga lista di possibili sostituti di Mohamed Salah, impegnato tra gennaio e febbraio con l'Egitto in Coppa d'Africa. L'esterno algerino, approdato in Premier League al West Ham a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Valencia, in estate è stato cercato anche dall'Inter, ma adesso preferirebbe cambiare aria dato che Bilic non gli concede molto spazio. La valutazione dell'attaccante si aggira intorno ai 12 milioni di euro, una cifra trattabile e spalmabile per la Roma, come confermato da alcune indiscrezioni dei media francesi.

CI PROVA ANCHE GARCIA - Feghouli, schierato titolare solamente due volte e in entrambi i casi in Coppa di Lega, ha molti pretendenti. Il 27enne algerino non partecipare alla Coppa d'Africa rappresenta una soluzione low cost che fa gola ad altri club europei, su tutti il Marsiglia di Rudi Garcia, ex allenatore della Roma.

