Iturbe va al Torino, ora la Roma fa pressing sul Psg per Jesé

ROMA - Juan Manuel Iturbe stappa il mercato della Roma come una bottiglia di prosecco a capodanno: improvvisamente e velocemente. E’ questione di ore, poi verrà formalizzato il suo trasferimento al Torino in prestito con diritto di riscatto. A Trigoria incamerano complessivamente circa 8 milioni tra i 2 che non dovranno pagare al giocatore per i sei mesi residui di stipendio stagionale e i 6 che Urbano Cairo si è impegnato a versare subito per l’acquisto di Iago Falque.

SPECIALE CALCIOMERCATO

ASSALTO - E ora, finalmente, Ricky Massara può anche aggiungere giocatori all’organico. Soprattutto in attacco dove, perso fino a giugno Iturbe e perso per un mese Salah, i numeri sono diventati davvero esigui. Il ds della Roma ieri era a Trigoria e non dovrebbe muoversi neppure oggi ma è pronto a volare a Parigi, dove è stato avvistato già un paio di volte, per chiudere l’affare Jesé con il Paris Saint-Germain. La formula che cerca la Roma è la stessa accettata dal Torino per Iturbe: prestito con diritto di riscatto.

