Roma, Emery apre le porte d'uscita a Jesé: «Ha bisogno di giocare»

PARIGI - Un altro passo verso la Roma per Jesé. A spingerlo in direzione della Capitale stavolta è Unai Emery, tecnico del Paris Saint Germain in cui il 23enne attaccante spagnolo ex Real Madrid sta trovando meno spazio di quanto si aspettasse prima di sbarcare nella Ligue 1. Mercato invernale, i colpi migliori: da Barzagli a Nainggolan «Ha bisogno di giocare - ha detto il timoniere dei parigini - anche se quando è sceso in campo il suo lavoro è stato buono e sono contento di come si è messo a disposizione dei compagni. Il problema è che sta risultando difficile dargli la possibilità di farlo con continuità e così stiamo analizzando la sua situazione per capire cosa sia meglio per lui e per la squadra. Io continuo a pensare che Jesé possa confermare le aspettative che noi tutti abbiamo nei suoi confronti e diventare un grande calciatore». Musica per le orecchie della Roma che, dopo l'uscita di Iturbe destinato a quel Torino pronto anche a riscattare subito Iago Falque, a questo punto può affondare il colpo sul giocatore e dare un rinforzo importante a Spalletti per il reparto offensivo.

