Sampdoria, Ferrero: «E' fantacalcio scambio Gabbiadini-Muriel»

NAPOLI - "Il Napoli ha preso Pavoletti e dovreste esser contenti". L'ha detto Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria, che poi ha escluso un potenziale scambio con il Napoli. "Gabbiadini è un grande giocatore - spiega a Radio Crc - un bravo ragazzo, ma non è visto dal mister. Poi se me lo ridate, lo prendo volentieri. Ma non per lo scambio con Muriel: quello è fantacalcio. Bereszynski? Magari lo vedremo già al San Paolo, ma non lo so, di questo se ne occupa l'allenatore".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO



SU NAPOLI-SAMP - "Ho comprato la borsa per prendere tre punti e non per portarli. Sarà una grande partita, ce la giocheremo contro una squadra fortissima e se andremo via con un 0-0 non ci farà male. Vincerà il migliore e diciamo pure che Sarri è andato a scuola da Giampaolo".