Psg-Jesé, segnale alla Roma: non convocato per la Tunisia

L'attaccante spagnolo, nel mirino romanista, non è tra i convocati della trasferta tunisina per l'amichevole tra il Paris Saint-Germain e il Club Africain

ROMA - Il Psg non ha convocato Jesé per la trasferta in Tunisia che lo vedrà contrapposto in amichevole al Club Africain. Quella comunicata dal sito ufficiale dei transalpini è ancora una buona notizia per la Roma, forse il club maggiormente interessato all'attaccante spagnolo, che può provare ora ad operare le mosse definitive.

L'ex Real Madrid è infatti sempre più prossimo a dire addio a Parigi, un cambiamento sancito dalle parole dell'allenatore del club, il suo connazionale Unai Emery, il quale riguardo a Jesé ha detto: "Ha bisogno di giocare, anche se quando è sceso in campo il suo lavoro è stato buono e sono contento di come si è messo a disposizione dei compagni. Il problema è che sta risultando difficile dargli la possibilità di farlo con continuità e così stiamo analizzando la sua situazione per capire cosa sia meglio per lui e per la squadra."